Di Fusco: "Gattuso al Bari se fallisce al Napoli? Non esageriamo! E' perfetto per gli azzurri"

Raffaele Di Fusco, ex portiere di Napoli e Torino, ha parlato nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gattuso al Bari se fallisce? Gattuso ha rifiutato la Fiorentina, non credo che scenda di categoria, non esageriamo. E’ un uomo sanguigno e serviva proprio un allenatore con certe caratteristiche. Disposizione tattica più consona alle caratteristiche della rosa, ma poi è un portatore di morale e al Napoli fa bene. E’ l’allenatore ideale da un punto di vista sia caratteriale che tattico. Sarei curioso di sapere cosa si saranno detti Gattuso e la squadra. Mi auguro che De Laurentiis prenda una figura che faccia da collante tra la squadra e la società. Serve un regista a gennaio, Zielinski e Fabian sono due mezz’ali. Il regista lo farà Allan ma sarà adattato. Da Ancelotti mi aspettavo portasse qualche uomo in più, non ci vuole uno scienziato per capire che la rosa del Napoli non sia completa”.