Di Fusco: "Di Lorenzo, miglioramento notevole ma Insigne è il più forte nel suo ruolo. C'è una cosa che mi meraviglia, è assurdo..."

Napoli Calcio - Raffaele Di Fusco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Donnarumma? Ha fatto un paio di interventi importanti: un riferimento per questa Nazionale. Spagna? Era una squadra formidabile e difficile da battere, il cambio generazionale è stato più complicato rispetto al nostro. Mancini ha fatto un gran lavoro di selezione e ha scelto ottimi elementi sia dal punto di vista tecnico che umano. E' stato creato un gruppo che oggi è la nostra forza. Di Lorenzo? Ha fatto un miglioramento notevole: spinge con maggiore disinvoltura e riesce a dialogare nello stretto. Insigne? Non c'è un giocatore italiano più forte di lui in quel ruolo e mi meraviglio che sia arrivato a questo punto col contratto, è assurdo. Siamo abituati alle parole del presidente che vuole gestire da solo questi giocatori. mertens ha fatto numeri storici ed è arrivato allo svincolo. ADL vuole abbassare, il calciatore vuole alzare ed è l'occasione per prendere soldi. E' un discorso che fa male. Lo perderemo.... Maradona? Il 5 luglio 1984, una sensazione indescrivibile. Poter vedere che era reale il suo arrivo, non potevamo crederci, fu una giornata favolosa".