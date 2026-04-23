Di Fusco avvisa: "Serve un suo vice in estate: è il 50% di tutto il reparto"

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Di Fusco avvisa: Serve un suo vice in estate: è il 50% di tutto il reparto

Calciomercato Napoli, parla Di Fusco

Previste novità di formazioni per Napoli-Cremonese. Dopo il pesante tonfo di Napoli-Lazio, Antonio Conte ha deciso di cambiare: stop al progetto dei FabFour e dentro forze fresce dall'inizio come quelle in particolare di Alisson Santos.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto l'ex azzurro Raffaele Di Fusco parlando proprio delle scelte in vista del match dello stadio Maradona per la 34a giornata di Serie A

Napoli-Cremonese e calciomercato Napoli, parla Di Fusco 

Ecco quanto riferito come riportato dal comunicato stampa: 

"In che posizione terminerà il Napoli? Spero e credo nel secondo posto. Ci sta staccare un attimo la spina quando viene a mancare un obiettivo. Non dovrebbe accadere, ma succede.

De Bruyne in panchina? Io lo terrei sempre in campo. Eventualmente arretrerei McTominay, che gioca meglio. Anguissa forse non parte titolare e sarei d'accordo. Alisson deve giocare, è brillante. Bisogna guardare in prospettiva e l'anno prossimo deve essere titolare. Personalmente non mi entusiasma Giovane, non ha avuto un impatto importante. Deve carburare bene nel nostro campionato.

Quanto può dare Rrahmani? Menomale che rientra. È fuori dubbio che questa difesa perde il 50% senza Rrahmani. Buongiorno non ha le capacità tecniche per fare il centrale. È indispensabile.

Serve un difensore simile a Rrahmani? Sì, credo che Juan Jesus non possa essere titolare l'anno prossimo. Non è andato male quest'anno, ma Buongiorno può fare il braccetto a tre a sinistra. E può fare il centrale di sinistra in una difesa a quattro. Però non hai un sostituto di Rrahmani. Uno con le caratteristiche sue servirebbe. Gila? È un buon giocatore, non spetta me però dirlo". 

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