Di Fusco avvisa: "Serve un suo vice in estate: è il 50% di tutto il reparto"

Previste novità di formazioni per Napoli-Cremonese. Dopo il pesante tonfo di Napoli-Lazio, Antonio Conte ha deciso di cambiare: stop al progetto dei FabFour e dentro forze fresce dall'inizio come quelle in particolare di Alisson Santos.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto l'ex azzurro Raffaele Di Fusco parlando proprio delle scelte in vista del match dello stadio Maradona per la 34a giornata di Serie A.

Ecco quanto riferito come riportato dal comunicato stampa:

"In che posizione terminerà il Napoli? Spero e credo nel secondo posto. Ci sta staccare un attimo la spina quando viene a mancare un obiettivo. Non dovrebbe accadere, ma succede.

De Bruyne in panchina? Io lo terrei sempre in campo. Eventualmente arretrerei McTominay, che gioca meglio. Anguissa forse non parte titolare e sarei d'accordo. Alisson deve giocare, è brillante. Bisogna guardare in prospettiva e l'anno prossimo deve essere titolare. Personalmente non mi entusiasma Giovane, non ha avuto un impatto importante. Deve carburare bene nel nostro campionato.

Quanto può dare Rrahmani? Menomale che rientra. È fuori dubbio che questa difesa perde il 50% senza Rrahmani. Buongiorno non ha le capacità tecniche per fare il centrale. È indispensabile.

Serve un difensore simile a Rrahmani? Sì, credo che Juan Jesus non possa essere titolare l'anno prossimo. Non è andato male quest'anno, ma Buongiorno può fare il braccetto a tre a sinistra. E può fare il centrale di sinistra in una difesa a quattro. Però non hai un sostituto di Rrahmani. Uno con le caratteristiche sue servirebbe. Gila? È un buon giocatore, non spetta me però dirlo".