Di Carlo: "Contento per i 5 cambi, in serie C hanno aiutato tanto. Inter? Il Napoli ha il vantaggio dell'andata"

Ultime calcio Napoli - Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Abbiamo fatto un campionato importante, abbiamo meritato sul campo ma volevamo giocare fino alla fine. Gattuso e Conte sono allenatori che preparano bene le gare, affrontare i 3 difensori di Conte non sarà facile però il vantaggio dell'andata può bastare al Napoli. La Juventus deve vincere la Champions e per questo ha tanti calciatori in rosa e vince in campionato. I 5 cambi ci sono stati in serie C, sono favorevole al loro utilizzo. I calciatori sono tutti motivati di più".