Di Carlo: "Con un anno in più di Ancelotti mi aspetto un campionato diverso dal Napoli. James? In rosa manca uno come lui"

Mimmo Di Carlo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Quest'anno il Napoli è chiamato a fare un campionato migliore rispetto all'ultimo perchè i calciatori conoscono meglio le idee di Ancelotti. Credo però che la concorrenza sia alta soprattutto per il secondo posto dove vedo l'Inter insidiosa anche se per ora sono in ritardo sul mercato come ha detto Conte. Zielinski e Fabian Ruiz sono perfetti per il 4-2-3-1 perchè hanno qualità e tiro da fuori. Ma al di là dei numeri, conta il principio di gioco e come vuoi vincere. Secondo me Ancelotti punta ad una squadra più alta ed aggressiva e la conoscenza maggiore delle idee di Ancelotti può essere un vantaggio. Koulibaly e Manolas ti permettono di tenere la squadra corta. James? E' un elemento che manca al Napoli"