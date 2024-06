Dgebuadze a CN24: "Kvara-Psg? C'è l'offerta ma restare nel Napoli di Conte sarebbe la svolta della sua carriera. Rinnovo? Andava fatto lo scorso anno, ma resterà a queste cifre"

Napoli - Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Con l'arrivo di Conte è una grande giorno per tutti i napoletani dopo una stagione orribile. C'è un raggio di speranza per il futuro del club. Conte è un allenatore serio e sa cosa vuole. Kvaratskhelia? Si leggono diverse storie su di lui. In Francia dicono che è pronto a trasferirsi, ma il Corriere dello Sport oggi ha scritto che è pronto al rinnovo. Io credo che la verità stia nel mezzo, l'entourage di Kvaratskhelia sta lavorando. Il suo agente ha detto che c'è l'interessamento del Psg e che spetta a De Laurentiis decidere. Spero possa restare ed essere protagonista del progetto Conte prima di andare in un club veramente big come Bayern, Real, Barcellona e Liverpool e non Psg. Conte gli darà l'opportunità di diventare calciatore di grande livello. Rinnovo? Il rinnovo del contratto doveva essere fatto già l'anno scorso visto quello che ha fatto. Il rinnovo è molto importante, quello che guadagna non è abbastanza per uno del suo livello. Il presidente farà una proposta nell'interessa di Kvara e della società, credo che possa restare. Credo che 5-6 mln di euro possa essere la cifra giusta".