Dgebuadze a CN24: “C’è una frase criptica dell’agente di Kvara che fa riflettere. A Khvicha consiglio di rinnovare”

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv parlando del futuro di Khvicha Kvaratskhelia e delle parole rilasciate dal suo agente Jugeli sul proprio assistito.

Ecco le dichiarazioni rilasciate a CalcioNapoli24 Tv di Kakha Dgebuadze:

"Ho letto l'intervista rilasciata dall'agente di Kvara, gli è stato chiesto di commentare le voci sul Barcellona ed il Real Madrid confermando che c'è un interesse. È naturale perché Kvara è stato il migliore calciatore della serie A dell'ultima stagione. Credo però che la parte più interessante delle parole di Jugeli siano racchiuse nella frase in cui dice che tutto si vedrà a maggio. Resta da interpretare quella frase perché può dire tanto che Kvara possa andare in un club top oppure rinnova il contratto.

Personalmente non consiglierei a Kvara di andare via perché credo che il Napoli resetterà praticamente tutto. Credo che possa diventare il simbolo di questo nuovo progetto. Restare altre due stagioni a Napoli contribuirà alla crescita definitiva del ragazzo consacrandosi da leader. Tutta la squadra non è la stessa di un anno fa, non solo Kvara si sta esprimendo al di sotto delle sue qualità. Cambiare tre allenatori in una stagione ha inciso per tutti. Kvara si aspetta il rinnovo del contratto, non può giocare ancora con quell'ingaggio".