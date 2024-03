Delio Rossi: "Il calcio è diventato più tattico ma le partite si vincono con i giocatori forti"

Ultime calcio - Nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Delio Rossi:

Lazio, è arrivato Tudor dopo Sarri. Cosa si può prevedere per questo finale di stagione?

"A inizio anno nulla faceva pensare di arrivare a questa situazione. La squadra non ha reso secondo le sue possibilità. Quando cambi un allenatore, lo fai non solo per i risultati ma anche se perdi il polso della squadra. E' una squadra piatta la Lazio e non è facile così riprendere il filo".

Si aspettava questo impatto positivo di De Rossi? E Tudor è la scelta giusta per la Lazio?

"A pelle ero sicuro della scelta di De Rossi. Non è una situazione facile quella di sostituire un mostro sacro come Mourinho. Serviva uno con un certo appeal con il tifo e chi meglio di lui? Non lo conosco come allenatore De Rossi ma mi sembra che già come calciatore fosse molto intelligente. A differenza di altri è riuscito a fare il cambio di mentalità da calciatore a tecnico. Si è calato subito con umiltà in questa mentalità. E ho la sensazione che stia facendo delle cose normali, semplici, che non è mica facile. E' andato al di là delle mie aspettative per il momento. Su Tudor dico che a pelle possa essere una scelta giusta, più che altro per il futuro. L'incognita è che a differenza di De Rossi non avrà lo stesso bonus da spendere come ha avuto De Rossi. E rispetto a Daniele, Tudor inizierà subito con 4 sfide importanti. Sento che vuole cambiare sistema di gioco, e facendolo in corsa ora con la pausa nazionale può avere qualche problema".

Veramente il calcio è cambiato così tanto?

"E' cambiato perchè adesso rispetto a prima hai meno tempo per pensare. Hai meno tempo e spazio, e questo va a discapito anche dell'aspetto tecnico. E poi è diventato un calcio molto più tattico. Ma prime e anche oggi vinci con i giocatori più forti. Forse c'è un ritorno a un ritorno ai duelli, agli uno contro uno, anche se fatti con più velocità".