Delio Rossi: "Alla Roma manca uno come Diawara in mezzo al campo. Manolas? Forte, ma pecca nei movimenti della linea difensiva"

Delio Rossi, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "A Diawara è mancato il salto di qualità tra giocatore di buona squadra a squadra di prima fascia. Secondo me lui ha ancora ampi margini di crescita. Alla Roma manca uno dalle caratteristiche di Amadou perchè hanno tutti calciatori monopasso e può giocare in più moduli. Koulibaly-Manolas? Sarebbe una delle difese più forte d'Europa. Il greco forse pecca nei movimenti della linea difensiva"