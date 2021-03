Napoli calcio – Alessandro Del Piero, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Sky Calcio Club” dopo Napoli-Bologna. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ho sempre difeso Gattuso ma non per la nostra amicizia. Il Napoli è stato costruito per giocarsi la Champions League ed è lì. Ci sono stati diversi problemi, non c’è mai stato Osimhen. Sta dando una prova di forza, tenendo a mente i tanti problemi che ci sono stati tra infortuni etc”.