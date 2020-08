Del Genio: "Troppi errori pesanti quest'anno di Koulibaly, altri calciatori sarebbero stati processati..."

Ultime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La prodezza di Messi va bene, la accetto, mentre non accetto il gol irregolare. Non va bene neanche la distrazione di Koulibaly ma lì la squadra era già provata dal punto di vista nervoso. Se per questione di centimetri il gol di Milik fosse stato regolare, sarebbero stati 12 minuti difficili per il Barcellona. I catalani erano stanchi e sarebbero stati anche sotto pressione. Koulibaly ha fatto una stagione di altissimo profilo ma macchiata da tantissimi errori che sono costati molti punti. Molti altri calciatori sarebbero stati processati in piazza. Il rigore c’era, non poteva permettersi, in quella situazione, di allargare tutto il compasso per calciare. Avrebbe dovuto appoggiare il pallone al compagno più vicino. Callejon ha scritto pagine importantissime della storia del Napoli ma è calato di recente. Veretout potrebbe essere un giusto compromesso per la mediana del Napoli perché è un interditore ma sa anche accompagnare”.