Del Genio: "Sul gol Meret non ha responsabilità, cosa deve fare: andare sulla testa di Juan Jesus?"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha sofferto per larghi tratti, nel primo tempo il Cagliari ha fatto ciò che si sapeva avrebbe fatto: aggressività e agonismo, almeno una decina di volte sono intervenuti in scivolata ed il Napoli non ha saputo andare sul suo stesso piano agonistico. Meret per me è stato sufficiente, sul gol non c’è nulla da fare.

Rrahmani e Juan Jesus insufficienti? Sul gol subito da Luvumbo il brasiliano è responsabile, ma hanno sofferto a prescindere per tutto il match. Sul gol Meret non ha responsabilità , cosa deve fare: andare sulla testa di Juan Jesus? Essere sul dischetto con il compagno nella stessa zona?”