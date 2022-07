Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sarei felice di vedere Dybala o Simeone con il ritorno di Mertens. Il gioco potrebbe cambiare e ci sarebbe più qualità in zona offensiva nel Napoli".