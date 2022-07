Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli dovrebbe prendere sia Raspadori che Simeone. Via Petagna, Insigne e Mertens, dentro solo Kvaratshkelia, questo significa che mancano due acquisti e non uno a livello numerico. C’è la Champions League da giocare".