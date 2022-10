Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli valuterà se Osimhen avrà nelle gambe 60 minuti o meno. E’ un giocatore importantissimo per il Napoli, si andrà con prudenza. Anche se il Napoli ha vinto tutte le partite senza di lui resta molto importante".