Paolo Del Genio è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Non c'è dibattito su De Paul, giocatore di altissimo livello dove l'unico problema è l'ingaggio molto alto. Fabian? Mi auguro resti ma resta senza rinnovare e senza farlo giocare è come darsi delle botte da solo. Zerbin? Bisogna vedere se fa questo salto da Serie B ad una squadra come il Napoli. Quest'anno c'è stato un grosso passo in avanti.