Del Genio: "Napoli Juve partita farsa e grottesca, ma gli azzurri sono obbligati a scendere in campo"

Il collega Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Juventus-Napoli partita falsata e grottesca ma gli azzurri devono scendere in campo perchè non hanno il divieto dell'ASL a cui appellarsi in futuro. Sarà una partita che non commenterò minimamente perchè non avrebbe alcun senso.

La Juventus potrebbe prendere posizione e chiedere di non giocare per una questione di sportività, ma non lo faranno e da loro non mi aspetto nulla.

Sarà un match pesantissimo per la classifica con i bianconeri che accorcerebbero a 2 punti dal Napoli pareggiando gli scontri diretti e presumibilmente con una pesante differenza reti se tutto dovesse andare male".