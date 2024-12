Del Genio: "Napoli in crescita, c'è una importante novità! Neres? È una mia battaglia"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Napoli Bene ed ha analizzato la vittoria della squadra di Antonio Conte sul campo dell'Udinese grazie ai gol di Lukaku, l'autorete di Giannetti e la fiammata di Anguissa.

Queste le parole di Del Genio:

"A me il Napoli ieri è piaciuto, poi si fanno tante discussioni, si pensa si debbano dominare le partite. Ma guardiamo un po' di partite in giro per l'Europa e ci rendiamo conto che ha perso il Bayern Monaco, ha pareggiato il Real Madrid, ha faticato la capolista di Serie A a Cagliari. E come ha faticato l'Atalanta. Nessuna partita è facile. Il Napoli invece nel secondo tempo l'ha fatta diventare facile".

"A Udine nel primo tempo è stato un po' sfortunato e ha sofferto però mi è piaciuto il risultato e il fatto che noto una crescita. Crescita che in tanti avevano notato e che poi hanno dimenticato dopo la sconfitta contro la Lazio. C'è una crescita nel modo di stare in campo al di là di come poi possono finire le partite. Il Napoli prende in mano le gare da un po' di tempo a questa parte, anche con la Lazio per larghi tratti l'ha fatto. Riesce a fare movimenti di calcio moderno con gli inserimenti dei terzini come nel terzo gol. Apprezziamo queste novità, notiamole, diciamo pure che non tutto è risolto e che non è una squadra perfetta perché non lo è. Infine Neres, è una mia battaglia da inizio campionato: deve giocare in più, in un modo o in un altro. A destra dove ha detto di trovarsi meglio o a sinistra come ieri - ha fatto una grande partita - ma Conte deve farlo giocare".