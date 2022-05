Del Genio: "Mertens? Un dato smentisce la bugia di Napoli senza equilibrio con lui in campo"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Napoli non ha avuto coraggio e fortuna nelle gare fondamentali per lo scudetto. Negli scontri diretti ci è mancato questo, non so se sono qualità che non abbiamo oppure non abbiamo tirato fuori. Mertens? Nel calcio moderno un calciatore non può creare squilibrio tra l'altro. Dries ha fatto più falli lui che Zielinski che ha giocato quasi 900 minuti in più rispetto al belga, questo la dice lunga sul calciatore. Inoltre Mertens è abile nel recupero palla e si mette anche sulle linee di passaggio"