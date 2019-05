Del Genio: "Lotta impari con chi non rispetta il FFP. De Laurentiis può aver voluto tutelare Insigne: ecco come"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Nel calcio come nella vita le regole vanno rispettate. Anche quelle del FFP. Chi non lo fa ha dei benefici. Se tu consenti ad un club che ha 300 milioni di euro di debiti di fare altri 100 milioni di debito per acquistare un calciatore è ovvio che la lotta diventa impari. Su Insigne, invece, il discorso è differente. De Laurentiis può anche aver voluto tutelarlo in vista della prossima stagione come a chiedere ai tifosi di farlo stare sereno. Il ragazzo ha bisogno di serenità”.