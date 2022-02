Del Genio: "Koulibaly titolare? Ci sono due aspetti da considerare. Assurdo se Inzaghi dovesse lamentarsi dell'assenza di Bastoni"

Il collega Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

Su Anguissa e Koulibaly bisogna fare anche un discorso di personalità e non solo tecnico. Due o un allenamento sono pochi, ma per il difensore centrale può contare il suo peso da leader per un posto da titolare, al contrario di Anguissa.

Si stanno facendo tante ipotesi sulla formazione del Napoli in questi giorni, ma ci sono delle situazioni tattiche che possono influenzare le scelte di Spalletti che farà valutazioni fino all'ultimo minuto.

Se Inzaghi dovesse lamentarsi dell'assenza di Bastoni sfocerebbe nel ridicolo, visto alle assenze che hanno avuto Napoli e Milan negli ultimi mesi. E' comunque un'assenza difficile da colmare per quello che Bastoni da all'Inter.

Politano può fare bene sulla destra, mentre a sinistra facciamo sempre un po' di fatica.

Non ci sono riferimenti tattici facili da prendere. Zielinski galleggerebbe nella zona di Brozovic. Vedremo se giocheranno Politano e Insigne che dovranno fare una grande partita in entrambi le fasi.