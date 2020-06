Del Genio: "Insigne? Fantastico, con Mertens e Politano, ha fatto una partita molto intelligente. Il miglior in campo è stato, però, un altro..."

Ultime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Del Genio

"Il Napoli mi è piaciuto per temperamento e volontà. Bene a livello tattico per sofferenza ma non è riuscito ad andare a prendere il pallone quando pressava alto. Benissimo, questo si può fare e si è fatto al meglio ma ci aspettiamo una crescita. Maksimovic straordinario. Benissimo Ospina. Abbiamo sofferto un po' sulle corsie esterne anche un po' per demerito di Elmas e Zielinski. L'Inter faceva tanti cross e Maksimovic ha avuto una prestazione straordinaria. Insigne? Partita fantastica che con Mertens e Politano hanno fatto nuna partita molto intelligente. Ospina ha trovato un lancio incredibile, Insigne è partito prima ed è andato in porta grazie alla sua tecnica. Elmas? Si è visto pochissimo, non lo vedevo entrare nel vivo del gioco e non è riuscito neanche a fare i suoi inserimenti. Bravo Demme, ha corso 13,4 km".