Del Genio: "Insigne a Toronto? Era impossibile rinunciare ad una offerta di questo tipo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Insigne a Toronto? Era impossibile rinunciare ad una offerta di questo tipo, inavvicinabile per il Napoli. Perchè dobbiamo ergerci a giudici? C’erano due posizioni chiare e immodificabili, speriamo che Insigne faccia un grande girone di ritorno prima di andare in Canada. Juventus-Napoli con i positivi? Immaginare Ghoulam titolare è una delle poche idee, viste le assenze. Il problema non è fare un undici titolare buono, che comunque ci sarà, bensì i cambi e la condizione di alcuni titolari che non avranno i novanta minuti nelle gambe. Il Napoli a Torino deve giocarsela, cercare di mettere in difficoltà la Juventus che resta vulnerabile. Mertens e Politano dal 1’ credo siano certezze, vediamo se Insigne e Fabian recupereranno per iniziare. Mertens e Petagna assieme? Anche, sebbene dal punto di vista degli equilibri non sia la situazione migliore”