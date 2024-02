Del Genio: "Il Napoli non ha coraggio e identità, invece Mazzarri il primo pensiero che ha è non prendere gol"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli non ha coraggio e identità, lo ottieni con l’inserimento di chi fa giocate coraggiose e cerca la porta avversaria: il Napoli ha un organico con potenzialità spaventosa, ogni allenatore si divertirebbe a schierare i giocatori offensivi, per metterne quattro dall’inizio e quattro a partita in corso. Pensa che ben di Dio potrebbero avere tutti a disposizione, invece Mazzarri il primo pensiero che ha è non prendere gol. Voglio subirli, ma attaccando. Ci sono otto giocatori offensivi nel Napoli, se la società li prende mi dispiace ridurre tutto ai numerini ma serve giocare con il 4-2-3-1”