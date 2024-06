Del Genio: "Il Napoli accetterebbe cifre inferiori per Osimhen? Lo tiene tranquillo in rosa a 10mln di stipendio?"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Nel momento in cui il Napoli gli dà dieci milioni è facile immaginare che ci fosse già un club dietro, ma non è così: con la crisi che c’è nel calcio europeo, anche i ricchissimi PSG e società inglesi devono stare attente al fair play finanziario. C’è una cifra inferiore che il Napoli accetterebbe? Parlassimo di 95-100 milioni di euro, ci potrebbe stare. Cifre più basse no. Se arriva solo una offerta bassa il Napoli lo tiene pagandolo dieci milioni di euro e tranquillo in rosa?”