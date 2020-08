Del Genio: "Gattuso aveva detto che l'80% della squadra sarebbe rimasta, probabilmente non sarà così"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci sono moltissime incertezze in questa squadra. Gattuso aveva detto che sarebbe rimasto l’80% della squadra ma probabilmente non è così. Ormai sono certi di restare solo Manolas, Mario Rui, Di Lorenzo, Fabian e Zielinski con Osimhen, Politano, Mertens e Petagna in avanti”.