Del Genio: "Contro il Verona mi aspetto Milik e Politano titolari, Rrahmani buon acquisto per la prossima stagione"

Napoli - Il collega Paolo Del Genio, ha rilasciato alcune dichiarazioni di Radio Kiss Kiss:

"Credo che possa giocare Milik dal primo minuto con Politano a destra. Il Verona sa difendere sia alto che basso con attaccanti che possono disturbare l'impostazione del gioco azzurro. Rrahmani è un giocatore chiamato ad un bel banco di prova contro la sua futura squadra. E' un buon acquisto per la prossima stagione. Il Napoli non può fare altro che continuare a fare quello che ha fatto in questi 10 anni. Bisogna continuare ad essere l'antagonista della Juventus e prima o poi arriverà l'anno giusto".