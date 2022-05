Del Genio: "Con lo Spezia per chiudere al meglio la stagione: potrebbe esserci una sorpresa nella formazione"

Ultime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Domani potrebbe giocare anche Ghoulam, aspettiamo la formazione. Domani è l'ultima gara della stagione, speriamo possa arrivare una vittoria. Sta chiudendo bene la stagione, ma c'è la delusione per il mancato scudetto. Arrivare terzi dopo una rimonta, porta entusiasmo, farlo dalla testa della classifica, genera delusione. Luis Alberto? Bene nelle ultime stagioni, non benissimo nell'ultima. Nel 4-2-3-1 non ha una collocazione precisa, meglio nel 4-3-3. Non mi piace dietro la prima punta, farebbe meno di Zielinski. Portiere? E' un ruolo importante e delicato, lo scudetto lo vince la squadra forse che ha indovinato il portiere con Maignan. Un ruolo determinante e delicato, se Spalletti pensa che Meret non sia ideale, allora va cambiato. Se non resta Ospina, meglio cambiarli tutti e due".