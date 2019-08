Del Genio attacca: "Tutti strumentalizzano contro il Napoli sull'episodio di Mertens: dove stavano Nicchi, Rizzoli e tanti giornalisti quando Pjanic non fu espulso in Inter-Juventus?”

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Tele A Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La vittoria contro la Fiorentina? Il Napoli ha sofferto molto, i viola erano più aggressivi ed in ripartenza spesso hanno potuto far male agli azzurri. Non era il miglior Napoli, ma come precisione negli ultimi venti metri è stata una delle migliore presentazioni degli ultimi tempi: quattro gol e non troppi errori in fase di realizzazione. Spero che il Napoli vada in campo con l’umiltà degli ultimi anni: ci sono ottimi valori, ma non si può cedere nemmeno un millimetro agli avversari con un atteggiamento da super-squadra. Stavolta è andata bene perchè si è tirato nello specchio della porta, non possiamo far fede sempre e solo sui tre attaccanti. Pradè merita i complimenti dopo le sue dichiarazioni, ma sembra che tutti non aspettassero altro che strumentalizzare contro il Napoli: dove stavano Nicchi, Rizzoli e tanti giornalisti quando Pjanic non fu espulso in Inter-Juventus?”