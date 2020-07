Del Bosque: "Fabian sta bene a Napoli, ma è difficile dire no a Real e Barcellona. Callejon? Con lui abbiamo commesso un errore"

Vicente Del Bosque, ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato degli spagnoli Fabian e Callejon.

Nel corso della sua lunga intervista, Vicente Del Bosque ha commentato il momento di due spagnoli che militano nella nostra Serie A, Fabian Ruiz e José Maria Callejon.

In ottica Nazionale, per Fabian è meglio un’altra stagione da titolare a Napoli o approdare in una big spagnola?

“Non saprei, la certezza è che ogni calciatore aspira a raggiungere il massimo possibile per la propria carriera… Nel caso di Fabian, so che lui si trova bene a Napoli, lì è contento, ma se si presentano squadre come Real Madrid e Barcellona, resistere è dura”.

Callejon a Napoli ha un rendimento eccezionale da 7 anni, eppure non è mai riuscito a conquistare stabilmente un posto nella Roja.