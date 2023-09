De Piscopo: "In pochi sorridono e seguono Garcia, il resto sembrano una guall*ra! Il Napoli deve fare come fece una volta Pino Daniele"

Tullio De Piscopo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli è ben affiatato, deve suonare bene per forza anche se cambia il direttore d’orchestra. Si fa presto a dare colpa all’allenatore, ieri è stata la partita migliora fatta fin qui. Io vedo che i nuovi arrivati sono quelli più in sintonia con Garcia, assieme a Di Lorenzo, mentre tutti gli non sorridono ed è davvero una gualle*a!

Medicina contro il nervosismo? Tutti i più grandi hanno sbagliato i calci di rigore, ma Osimhen non aveva bisogno di fare quella sceneggiata dopo il cambio. Tu sei un leader ed il capocannoniere dell’anno scorso, devi dare l’esempio ed è anche normale che Garcia voglia preservarti. C’è bisogno di più armonia nell’orchestra, almeno il 50% in meno rispetto all’anno scorso.

Ricordo che una volta andammo a suonare con Pino Daniele ma il concerto ritardò a causa della pioggia. La gente era arrabbiatissima e quando iniziammo a suonare tirarono il fango addosso a Pino! Io ero furioso, ma lui non fece una piega e continuò a suonare come se niente fosse ed alla fine il concerto fu un successo incredibile. Lì mi diede un grande insegnamento”.