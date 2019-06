De Magistris: "Vincere contro la Juve di Sarri e Higuain sarebbe un orgasmo"

"Sarri allenatore della Juventus? Sarebbe una gastrite calcistica, a confronto Higuain ai bianconeri era una bibita...". Luigi De Magistris, ospite a Un Giorno Da Pecora, risponde così all’imminente arrivo a Torino dell’ex tecnico azzurro. Se Sarri tornasse al San Paolo da allenatore della Juve, il sindaco di Napoli lo fischierebbe? “È difficile fischiare uno come Sarri - ha detto il sindaco -. Cosa gli direi se lo incontrassi? Forza Napoli!". Si dice che anche Koulibaly potrebbe andare alla Juve. "No, non dobbiamo vendere ma comprare, altrimenti si arriva sempre secondi. Invece sarebbe bello se il Napoli vincesse contro la Juve di Sarri e Higuain, sarebbe un orgasmo calcistico". A riportarlo sono i colleghi del Corriere dello Sport nella sua edizione online.