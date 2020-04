De Magistris: "A chi offende Napoli e il Sud dedico una canzone di Pino Daniele"

Notizie calcio Napoli - Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui profili social: "In questi giorni nono sono state poche le persone, le trasmissioni e gli articoli che hanno puntato il dito contro Napoli, i napoletani, contro il Mezzogiorno con offese, discriminazioni, pregiudizi, qualunquismo. Di fronte a questo ossigeno putrefatto che esce dai polmoni di pseudo-intellettuali mi viene un'immagine: ricordo quando, adolescente, potevo avere 13-14 anni, mi recai in un negozio di musica. Parliamo di cultura. Comprai un 33 giri, avevo ascoltato qualche canzone che mi piaceva di un grande poeta napoletano senza confini morto qualche anno fa, Pino Daniele. Ecco, a tutte queste persone che non ce la fanno a non avercela contro il sud, dedico con l'affetto tipico dei napoletani una canzone: Je so pazz. In particolare gli dedico la fine di quella canzone che per me è poesia".