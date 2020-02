De Maggio: "Vi racconto un aneddoto, Koulibaly mi disse che in Italia avrebbe giocato solo nel Napoli"

Notizie calcio Napoli - Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Vi racconto un aneddoto che non ho mai raccontato. Era la settimana di Napoli-Crotone, parliamo ancora del Napoli di Sarri. Incrociai Koulibaly e si fermò a parlare con me. Parlammo del gol alla Juve e dell’espulsione di Firenze. Io non ho mai rivelato questa cosa prima d’ora. Gli chiesi se andasse alla Juve a fine anno e lui mi rispose dicendo testualmente 'no, io lascerò Napoli solo per il Real Madrid, Manchester City, Barcellona o Paris Saint Germain, in Italia giocherò solo nel Napoli'”.