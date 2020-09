Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Rrahmani mi incuriosisce molto per la struttura fisica ed i piedi buoni. Aumentano le voci che vorrebbero il Napoli interessato a Nandez del Cagliari in cambio di Ounas. Se Gattuso vuol fare il 4-2-3-1 uno come Nandez servirebbe come il pane. Alla fine l’obiettivo numero uno per la difesa è Papastathopoulos, ma tutto è legato alla partenza di Koulibaly".