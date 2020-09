De Maggio torna sulle querelle con De Laurentiis: "Il mondo è sintonizzato su Kiss Kiss Napoli, ci scrivono da Inghilterra, Francia e Svizzera"

Notizie Calcio Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ringrazio tutti coloro che ci stanno scrivendo ringraziandoci per il lavoro che facciamo da 18 anni. Ci salutano dall'Inghilterra, dalla Francia, da Bogotà, dalla Svizzera ed è proprio bello leggere questi messaggi. Il mondo è sintonizzato su Radio Kiss Kiss Napoli. Mercato? Se va via anche Maksimovic oltre Koulibaly il Napoli dovrà prendere due difensori e non più solo uno".