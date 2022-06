De Maggio svela: "Carnevali conferma, il Napoli non ha chiesto nessuno al Sassuolo! Saltato Bernardeschi"

Valter De Maggio racconta di una telefonata fuori onda con il dg Giovanni Carnevali del Sassuolo. In diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', racconta le ultime sul calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli non ci ha chiesto Traore e nessun altro calciatore. Sono state queste le parole di Carnevali del Sassuolo riguardo una possibile trattativa di mercato con il Napoli per Traore, Raspadori, Scamacca o Berardi. Sfumata anche l’affare Bernardeschi".