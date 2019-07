Valter De Maggio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“James Rodriguez per me arriva, io l’ho già detto. C’è davvero un clima meraviglioso qui a Dimaro. Parliamo di 6mila persone in questo week end a Carciato.

Conosco un po' De Laurentiis. Lui vuole accontentare Ancelotti per James, ma poi alla fine cercherà anche di prendere Icardi"