De Maggio: "Lavoro Conte eccezionale! Solidità con 9 clean sheet su 14, zero vergogna se difende anche a 5"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Pressing' in onda su Canale 5. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.it:

"La fotografia che emerge è che il Napoli è primo da solo da nove giornate. E' in crescita, sta ricostruendo ed ha una solidità che gli altri francamente non hanno. Con oggi è arrivata a 9 clean sheet in 14 partite che non sono poche e dà l'immagine di un gruppo di un gruppo unito, l'esultanza al gol di Mctominay è incredibile.

Conte ha fatto un lavoro eccezionale. Il suo cronoprogramma era innanzitutto blindare la difesa. Conte è partito dicendo che prendere 48 gol erano troppi e dicendo che l'obiettivo era tornare in Europa, ovviamente quella che conta. La squadra cresce a piccoli passi e non c'è nulla da vergognarsi se si abbassa e mette anche il quinto difensore nel finale. Questo primato non è il frutto del caso, il tempo è galantuomo".

Poi sul saldo mercato "Reputo Lindstrom un fuoriclasse, ma è un altro conto mettere 25 milioni per Mctominay. Il vero problema del Napoli quest'anno è che non ha ceduto Osimhen. Senza i proventi Uefa avrebbe fatto una campagna molto equilibrata. Bisognava investire per andare in Champions".