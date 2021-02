De Maggio: "Gattuso felicissimo nel post Napoli-Juve e non solo per la vittoria"

Napoli - A Radio Goal di oggi, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore dell'emittente, Valter De Maggio:

"Gennaro Gattuso, al termine del match contro la Juventus, era particolarmente contento. Non solo per la vittoria e i tre punti conquistati dalla sua squadra. Era felice perché ha visto i suoi ragazzi giocare con grinta, determinazione, mettendo quell'anima fondamentale per vincere le partite. C'è stato un bellissimo gesto di tutti i calciatori del Napoli dopo la partita con la Juventus. I ragazzi hanno abbracciato Gennaro Gattuso, il mister messo in discussione nelle ultime settimane. Grande gioia anche per Lorenzo Insigne. Il capitano, grazie al goal realizzato con la Juventus, ha raggiunto a quota cento con la maglia del Napoli. Ha dimostrato di avere un grande carattere segnando dal dischetto".