De Maggio: "E' il Napoli che ha alimentato le voci su James Rodriguez con quel tweet..." [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Il Napoli c'era realmente su James Rodriguez, non lo dicevamo soltanto noi ma è lo stesso Napoli che ne aveva parlato del suo arrivo con il tweet 'E tra poco arriveranno quelli del treno...per Yuma...', non eravamo i soli a parlarne ma anche Ancelotti stesso ha confermato tutti. E' stato tutto anche alimentato dal tweet della società".