Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “De Laurentiis voleva prendere Dybala dal Palermo, poi lui scelse il prestigio e la maglia della Juventus. Se De Laurentiis voleva Dybala tempo fa, penso che lo voglia ancor di più oggi che può essere l’occasione a zero e un modo di rispondere all’addio di Koulibaly".