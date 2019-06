Ultimissime calcio Napoli - Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli fornendo alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

L'annuncio di De Laurentiis rimandato, ma non c'entra Calciomercato Napoli

“Ho sentito in privato De Laurentiis. L’annuncio previsto per il 3 giugno potrebbe arrivare anche domani. Il presidente sta preparando una super sorpresa per il mese di agosto, non c’entra nulla il calciomercato”