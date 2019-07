Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Pépé? De Laurentiis deve capire che iIl calcio adesso lo hanno in mano i procuratori, o paghi le commissioni o perdi il calciatore che alla fine va all’Arsenal”.