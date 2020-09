De Laurentiis torna su Radio Kiss Kiss: "Non hanno capito cosa intendevo... fanno i furbi, il rapporto è finito qui"

Notizie Calcio Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis, intervenuto in conferenza stampa per la chiusura del ritiro a Castel di Sangro, tra gli altri argomenti è tornato anche sulla polemica di ieri con Radio Kiss Kiss Napoli:

"Voglio fare una precisazione: ho visto comunicato di radio Kiss Kiss, secondo me non hanno capito nulla. La mia querelle era nei confronti degli editori Niespolo. Gli ho detto che spendo soldi per farmi fareindagini di mercato facendomi certificare 83 milioni di tifosi ed io debbo avere la violenza di non mandare in onda nazionalmente il ritiro e le interviste ma perché? Se tu mi chedi intervista di Osimhen che è stato preso con 80 milioni perchè devo dirlo solo alla Campania e non al tifoso del Napoli che vive altrove? Signori, ve l'ho detto cone le buone. Sono tre anni che ve lo dico, mi avete stancato: voi non potete essere da Napoli. Che vuol dire radio ufficiale del Napoli? Napoli merita ben altro... Se loro decidessero di scusarsi aprendo una finestra nazionale... fanno i furbi. Ho sempre amato persone oneste e detestato i furbi, la nostra strada con loro è finita qui: ci metto tre secondi a fare radioweb seguita in tutto il mondo. Non ce l'avevo con i giornalisti, li rispetto. Anzi ci siamo inventati con loro incursioni innovativi.Ho lasciato Los Angeles non per stare a cavallo di una provinciale".