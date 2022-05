De Laurentiis sui Mondiali: "Dal 23-24 novembre con altri club di Serie A potremmo organizzarci, c'è una commissione in Lega"

Presentazione ritiro Napoli a Dimaro: conferenza stampa con Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis alle ore 13:00 per dare il via alla prossima stagione degli azzurri. Si andrà in ritiro a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino occidentale dal 9 al 19 luglio.

Ritiro Napoli Dimaro: presentazione con Spalletti e De Laurentiis

De Laurentiis sui Mondiali

"Dal 15 novembre al 6 gennaio c'è questo periodo molto importante dei Mondiali, con l'Italia esclusa. Ho visto il calendario, non c'è dubbio alcuno che non è che il 18 dicembre ci sono tutte le squadre. Man mano dal 1 dicembre ci saranno molti giocatori che potranno rientrare, chiaramente, man mano che le squadre vengono eliminate. Dal 23-24 novembrestiamo cercando di organizzarci con altre squadre italiane per fare qualcosa. Dove? Si era parlato di Stati Uniti, di Emirati, ci potrebbe essere il Nord Africa. Stiamo vedendo e studiando. Una commissione di Lega sta mettendo al vaglio queste opportunità. Non possiamo costringere tutte le società a farlo. Ci sarà chi si è già organizzato, impostando in un altro modo"

