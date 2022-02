De Laurentiis su Spalletti: "Grande uomo e grande allenatore, dopo Venezia ci siamo guardati e abbiamo avuto la stessa reazione"

Notizie Napoli calcio. Nel corso della sua intervista a Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del suo rapporto con Luciano Spalletti:

«Lui è un grande uomo, un grande allenatore. Ci siamo guardati negli occhi per qualche istante e abbiamo sorriso. Io gli ho detto semplicemente “è andata” e lui mi ha risposto con le stesse parole. Non era semplice vincere con il Venezia, questo non è un campo facile. I ragazzi sono carichi, li ho visti molto soddisfatti e questo è importante per poter arrivare al meglio alla partita di sabato sera»