De Laurentiis: "Serie A ricomincia il 12 settembre? Non ha senso..."

Notizie Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis parla in conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro:

"Il Trentino? Sono stati internazionalmente signori, si sono comportati con una vision: ci siamo riservati la possibilità di fare un primo ritiro lì, poi un periodo di riposo ed un altro periodo in Abruzzo: avrei uno stadio vero per invitare il Paris Saint-Germain o il Manchester City. Ogni volta in Trentino dovevamo andare a Trento in uno stadio modesto, invece ora sono contento e felice di aver trovato un'altra famiglia ed un'altra realtà da sostenere tramite una azione promo-pubblicitaria. Vediamo se riusciremo ad implementarla col tennis o altro. Parlerò di calcio ad una condizione: che domani ci siano due pagine sul ritiro, non due cacatine che non trovi. Questi signori si sono fatti quattro ore e mezza per venire e tornare: quando andremo? Giochiamo l'8 col Barcellona: se dovessimo uscire, facendo corna, andremo lì il 20. Se dovessimo andare avanti, si allungheranno i giorni considerando che dovrò dare 12 giorni di riposo dopo la fine della stagione. Da parte della Lega c'era una impostazione folle un mese fa, ricominciare il 12 settembre: se uno deve far riposare i calciatori, e poi questi altri devono giocare con le nazionali....Secondo me la Serie A non riparte il 12 settembre, direi più il 4 ottobre: se vogliamo anticiparla, facciamolo tipo il 26 settembre".