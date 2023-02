De Laurentiis: "Non devo vendere, non abbiamo debiti: su Kvara o Osimhen in estate..."

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi tedeschi della Bild.

Con così tanto successo, in estate non c'è il rischio di una prossima svendita? Altri club hanno un sacco di soldi...

? “I nostri giocatori sono molto richiesti, sì. Ma non devo venderne uno. Non abbiamo debiti. Se voglio produrre un buon spettacolo, voglio avere i migliori interpreti. E io li ho. Nei 400 film che ho prodotto ho avuto i migliori attori e registi del cinema italiano e mondiale. Ed è stato lo stesso nel calcio con Lavezzi, Cavani, Jorginho, Higuaín, Hamsik o ora Osimhen o Kvaratskhelia. Non credo che giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen se ne vadano in estate”