De Laurentiis: "Mi fu rimproverato di contattare Spalletti quando Gattuso non stava bene, ma non era in condizioni di allenare! La verità sul mancato rinnovo"

Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Rinnovo Gattuso? "Scrissi due righe, i legali le fecero diventare 25 righe. Anche se Mendes è un amico, e stavamo parlando del rinnovo. Mi è stato rimproverato anche di contattare Spalletti quando Gattuso non stava bene. Ma non era nelle condizioni di poter allenare! Lui poi è diventato assolutamente capace di allenare e di essere presente. Purtroppo, abbiamo perso delle partite che non avremmo dovuto perdere. E' stata una riconferma che io dovevo fermare la collaborazione, anche se fosse arrivato in Champions League".